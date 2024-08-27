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    Лавров: французские власти намерены получить доступ к кодам шифрования Telegram

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    Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за намерения получить доступ к кодам шифрования платформы. Об этом во вторник, 27 августа, ТАСС сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Сергей Лавров заявил, что французские власти задержали и «угрожают страшным наказанием» основателю Telegram и «ВКонтакте» Павлу Дурову по той причине, что стремятся получить доступ к кодам шифрования платформы. Отмечается, что к таким действиям побудили чьи-то рекомендации.

    По мнению министра иностранных дел РФ, задержание Павла Дурова французскими властями доказывает, что Telegram действительно надежная и популярная сеть, которая отличается удобством в использовании и защитой данных пользователей.

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа и поместили под стражу. Его, в частности, обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.

    Накануне французская прокуратура опубликовала официальное объяснение по делу Павла Дурова. Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав основателя Telegram и «ВКонтакте».

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