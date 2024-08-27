Лавров: французские власти намерены получить доступ к кодам шифрования Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за намерения получить доступ к кодам шифрования платформы. Об этом во вторник, 27 августа , ТАСС сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Сергей Лавров заявил, что французские власти задержали и «угрожают страшным наказанием» основателю Telegram и «ВКонтакте» Павлу Дурову по той причине, что стремятся получить доступ к кодам шифрования платформы. Отмечается, что к таким действиям побудили чьи-то рекомендации.