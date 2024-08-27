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    В Кремле ответили, надо ли чистить переписки после задержания Дурова

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    Государственные служащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, но чистить переписки после ареста Дурова в Кремле никого не призывают. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что ни один из мессенджеров, в том числе Telegram, не является надежным в плане информационной безопасности. «Поэтому мы в администрации президента ни один мессенджер в служебных целях не используем, потому что это было бы нарушением служебных правил и служебной этики», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

    В то же время идею чистить переписки после задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже Песков назвал «полной глупостью» и подчеркнул, что никто никого не призывает это делать.

    Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон 26 августа заявил, что это не было политическим решением, а произошло в рамках продолжающегося расследования. В тот же день французская прокуратура опубликовала официальное объяснение. Согласно релизу, дело, по которому задержан Дуров, было возбуждено больше месяца назад в отношении «неустановленных лиц — руководителей онлайн-платформы» Telegram. Основателя мессенджера, в частности, обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. В Кремле заявили, что готовы оказать Дурову помощь и содействие в организации защиты.

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