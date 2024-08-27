В Кремле ответили, надо ли чистить переписки после задержания Дурова

Государственные служащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, но чистить переписки после ареста Дурова в Кремле никого не призывают. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он пояснил, что ни один из мессенджеров, в том числе Telegram, не является надежным в плане информационной безопасности. «Поэтому мы в администрации президента ни один мессенджер в служебных целях не используем, потому что это было бы нарушением служебных правил и служебной этики», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).