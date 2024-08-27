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    Несколько фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

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    Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналистку Ксению Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян частично признали вину. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

    «Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично», — говорится в сообщении.

    В июле 2023 года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами, которые также планировали убийство Собчак. Тогда же в Москве и Рязанской области арестовали семерых членов неонацистской группировки «Параграф-88», в том числе несовершеннолетних. Они подтвердили, что готовили покушение на Собчак и Симоньян по заданию СБУ, за каждое убийство им посулили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей. В июле 2024 года стало известно, что в деле появились новые фигуранты. 24 августа сообщалось, что расследование уголовного дела завершено.

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