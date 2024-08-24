Адвокат: Расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак завершено

Расследование уголовного дела о покушении на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак завершено. Об этом ТАСС сообщил 24 августа адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Джулай.
По словам защитника, обвиняемые знакомятся с материалами дела. «Объем довольно большой», — рассказал он. Других подробностей он не привел.
Джулай защищает Михаила Барышникова, которого следствие считает одним из организаторов покушения. Его обвиняют по нескольким эпизодам разбойных нападений, хулиганства, а также в незаконном хранении оружия и покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, по делу проходят еще семь человек, которые находятся под арестом.
В ходе расследования были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого телефонов и переписок в соцсетях обвиняемых, очные ставки, допрос свидетелей и обвиняемых, а также другие следственные действия.
15 июля прошлого года в Москве и Рязанской области арестовали семерых членов неонацистской группировки «Параграф-88». Среди них были несовершеннолетние. У задержанных изъяли автоматы Калашникова с патронами, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Они подтвердили, что готовили покушение на Собчак и Симоньян по заданию СБУ, за каждое убийство им посулили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей. В июле 2024-го стало известно, что в деле появились новые фигуранты.