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    Адвокат: Расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак завершено

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    Расследование уголовного дела о покушении на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак завершено. Об этом ТАСС сообщил 24 августа адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Джулай.

    По словам защитника, обвиняемые знакомятся с материалами дела. «Объем довольно большой», — рассказал он. Других подробностей он не привел.

    Джулай защищает Михаила Барышникова, которого следствие считает одним из организаторов покушения. Его обвиняют по нескольким эпизодам разбойных нападений, хулиганства, а также в незаконном хранении оружия и покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, по делу проходят еще семь человек, которые находятся под арестом.

    В ходе расследования были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого телефонов и переписок в соцсетях обвиняемых, очные ставки, допрос свидетелей и обвиняемых, а также другие следственные действия.

    15 июля прошлого года в Москве и Рязанской области арестовали семерых членов неонацистской группировки «Параграф-88». Среди них были несовершеннолетние. У задержанных изъяли автоматы Калашникова с патронами, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Они подтвердили, что готовили покушение на Собчак и Симоньян по заданию СБУ, за каждое убийство им посулили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей. В июле 2024-го стало известно, что в деле появились новые фигуранты.

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