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    Арестованы семь фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

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    Суд в Москве 15 июля арестовал семерых фигурантов дела о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

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