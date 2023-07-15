Арестованы семь фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

Суд в Москве 15 июля арестовал семерых фигурантов дела о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
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Суд в Москве 15 июля арестовал семерых фигурантов дела о покушении на убийство журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Новость дополняется.
15 июля 2023, 17:13
04 мая 2023, 18:00
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