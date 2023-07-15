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    В деле о покушении на Симоньян и Собчак несколько несовершеннолетних

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    Среди шестерых членов националистических организаций, которых задержали 15 июля по подозрению в подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, есть несовершеннолетние, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

    Ранее сообщалось о задержании неонацистов из группировки «Параграф-882» в Москве и Рязанской области. У них изъяли автоматы Калашникова с патронами, резиновые дубинки, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что покушение готовилось по заданию СБУ, за каждое убийство исполнителям было обещано по 1,5 миллиона рублей.

    Шестерых задержанных по подозрению в покушении на журналисток следком потребовал арестовать.

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    Покушение на убийствоМаргарита СимоньянКсения СобчакФСБ
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