Суперлуние, затмение и парад планет готовят для любителей наблюдать за небом конец лета и осень

Несколько заметных астрономических явлений предстоит наблюдать с Земли в конце августа, сентябре и октябре. Одно из них — частное лунное затмение — будет хорошо видно в том числе на западе России.
В конце лета, а именно утром 28 августа, произойдет так называемый парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выстроятся по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов, сообщает 26 августа пресс-служба Московского планетария. При ясной погоде почти все планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет видно менее часа: он располагается очень низко над горизонтом и может потеряться в солнечных лучах. А вот для Нептуна и Урана понадобится телескоп.
Наблюдение можно будет начать после 21 часа. Первыми взойдут Сатурн и Нептун, последним — уже на рассвете (после 4:15 мск) — Меркурий. Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года.
Ранним утром 18 сентября произойдет частное затмение большой полной Луны, пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий. Оно продлится около 4 часов — с 3:42 до 7:48 по московскому времени — и будет видно везде, где в это время Луна находится над горизонтом. Луна пройдет через южную часть тени Земли. Лучше всего затмение будет видно в Европейской части России и Западной Сибири, а особенно хорошо его смогут наблюдать в Калининградской области.
А в октябре можно будет увидеть самую большую Луну в году. 17 октября произойдет суперлуние — это крупное полнолуние, когда Луна в полной фазе оказывается максимально близка к Земле (такую точку называют перигеем). В это время она кажется визуально крупнее, чем в другие полнолуния. В этот день Луна окажется в перигее в 3:47 по московскому времени, а в полную фазу войдет в 14:28.