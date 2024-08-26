Суперлуние, затмение и парад планет готовят для любителей наблюдать за небом конец лета и осень

Несколько заметных астрономических явлений предстоит наблюдать с Земли в конце августа, сентябре и октябре. Одно из них — частное лунное затмение — будет хорошо видно в том числе на западе России.



В конце лета, а именно утром 28 августа, произойдет так называемый парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выстроятся по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов, сообщает 26 августа пресс-служба Московского планетария. При ясной погоде почти все планеты можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет видно менее часа: он располагается очень низко над горизонтом и может потеряться в солнечных лучах. А вот для Нептуна и Урана понадобится телескоп.