«Исследуют чуть не под микроскопом». В Екатеринбурге начался процесс над опекуншей, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера

В Екатеринбурге 26 августа началось рассмотрение дела Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве 6-летнего Далера. Она приходилась опекуном мальчику.

Наумовой вменяют несколько статей. Среди них — убийство малолетнего с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти, а также причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего — с особой жестокостью, издевательствами или мучениями. Всего возбуждено 7 уголовных дел. По данным E1.ru, на вопрос журналистов, почему Вероника Наумова не извинилась и не высказала слов сожаления, она ответила: «Когда человек извиняется, он чувствует свою вину». С ее слов, она очень переживает из-за произошедшего, но извиняться может лишь за то, что не уберегла Далера. Своей вины в его смерти она не чувствует.

Также Наумова ответила на обвинение в том, что в ее семье обижали и других приемных детей. Она заявила, что «органы опеки исследуют семью и подопечных чуть ли не под микроскопом». По ее словам, о проверках заранее не предупреждают, а с детьми «разговаривают индивидуально и задают неподготовленные вопросы». Вероника Наумова добавила, что всегда очень любила своих детей и не имела в отношении них корыстных целей.

Когда судья зачитал обвинение, Наумова заявила, что Далер погиб из-за несчастного случая. По ее словам, она скрыла его гибель, так как не хотела, чтобы пострадал близкий ей человек. После было принято решение о том, что судебное заседание продолжится в закрытом режиме.

26 августа СК опубликовал видео, на котором Вероника Наумова рассказывает, как издевалась над Далером. С ее слов, она била его, на время сна привязывала за ногу, отправляла в угол, где он мог простоять полдня.

СУ СК по Свердловской области