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    Обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера признала, что полгода получала выплаты за мёртвого ребёнка

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    Свердловский областной суд не отпустил из-под стражи Веронику Наумову, обвиняемую в гибели 6-летнего подопечного. Она признала мошенничество с выплатами на ребёнка и попросила отпустить её к детям.

    Как сообщили в пресс-службе суда, 12 июля апелляционная жалоба на арест Наумовой оставлена без удовлетворения. Её определили в следственный изолятор до 26 августа включительно. Процесс проходил в закрытом режиме, после заседания подробности журналистам рассказала адвокат Жанна Калегина.

    Её подзащитная продолжает настаивать, что смерть мальчика - несчастный случай. Она отрицает убийство и истязание, признав вину в хищении социальных выплат, которые получала полгода, зная, что ребёнок мёртв.

    Смягчить меру пресечения Наумова просила со слезами, говорит адвокат.

    «Она готова являться к следователю по первому вызову, не намерена скрываться, ей просто негде. Самое главное — дети, быть рядом со своими детьми», - приводит слова защиты E1.RU.

    Искать 6-летнего Далера в Екатеринбурге начали 26 июня. О его пропаже Наумова сообщила в день, когда к приёмной семье должна была прийти опека с проверкой. В разгар поисков бывший воспитанник рассказал, что мальчика избивали и запирали в подвале. Через три дня тело ребёнка было найдено в арендованном гараже. Выяснилось, что он погиб ещё в декабре, со слов опекунши - в результате несчастного случая в ванной.

    В Следственном комитете уверены, что травмы мальчика не могли не видеть. Обвинение в халатности предъявлено сотруднице опеки, злоупотребление должностными полномочиями вменили заведующей детским садом, в который ходил ребёнок.

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