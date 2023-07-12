Обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера признала, что полгода получала выплаты за мёртвого ребёнка

Свердловский областной суд не отпустил из-под стражи Веронику Наумову, обвиняемую в гибели 6-летнего подопечного. Она признала мошенничество с выплатами на ребёнка и попросила отпустить её к детям.



Как сообщили в пресс-службе суда, 12 июля апелляционная жалоба на арест Наумовой оставлена без удовлетворения. Её определили в следственный изолятор до 26 августа включительно. Процесс проходил в закрытом режиме, после заседания подробности журналистам рассказала адвокат Жанна Калегина.



Её подзащитная продолжает настаивать, что смерть мальчика - несчастный случай. Она отрицает убийство и истязание, признав вину в хищении социальных выплат, которые получала полгода, зная, что ребёнок мёртв.

