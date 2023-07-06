Гибель 6-летнего Далера обрастает уголовными делами. Задержана заведующая детским садом

В Екатеринбурге задержали исполняющую обязанности заведующей детским садом, куда ходил 6-летний Далер. По версии следствия, она проигнорировала травмы ребёнка.
Как сообщает Следственный комитет Свердловской области 6 июля, сотруднице детсада предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ст. 85 УК).
Дело о халатности, следствием которой по неосторожности стала смерть, тоже недолго оставалось без фигурантов. Её вменили ведущему специалисту опеки и попечительства управления соцполитики № 25.
По данным прокуратуры региона, в обязанности женщины входил контроль за условиями проживания мальчика. В СК полагают, что она не сообщила о травмах ребёнка в правоохранительные органы и не приняла ряд других мер, которые предписывала должностная инструкция.
Суд ограничил свободу специалиста по опеке запретом определённых действий.
По данным портала Е1.RU, признаки халатности выявлены и в действиях врачей, не поставивших в известность полицию о кровоподтёках и следах от ожогов на теле ребёнка.
Тело мальчика было найдено в гараже 29 июня. Выяснилось, что погиб он ещё в декабре. Поиски начали только 26 июня — тогда к приёмной семье должна была прийти опека с проверкой. Убийство и истязание вменили опекуну Веронике Наумовой. Женщина арестована. https://www.fontanka.ru/2023/06/30/72449966/ После задержания она заявляла, что смерть ребёнка — трагическая случайность. Якобы он утонул в ванной, а она, испугавшись, что опека заберёт остальных детей, спрятала тело.