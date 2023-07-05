Не сообщили в полицию: врачи не связали кровоподтеки у Далера с возможным насилием в семье

Прокуратура обнаружила признаки халатности в работе медперсонала, который осматривал 6-летнего Далера из Екатеринбурга и видел у него следы от ожогов и кровоподтеки, но не сообщил об этом в полицию, сообщает 5 июля портал Е1.RU. Источник издания сообщил, что материалы прокурорской проверки переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении дела.
По словам инсайдера, за пару месяцев до смерти мальчика осматривали врачи, и заметили на нем синяки и ожоги, но почему-то не сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники говорят о шрамах на голове, но подозреваемая опекунша Вероника Наумова объясняла это тем, что мальчик сам себе навредил. Усугубляет ситуацию и то, что в больнице потеряли медицинскую карту, уточняет источник.
По словам бывшего следователя Екатерины Герлах, следующим шагом должно стать возбуждение уголовного дела по статье уголовной статье «Халатность».
26 июня жители Екатеринбурга бросились искать 6-летнего мальчика, который пропал в районе 32-го военного городка. В итоге тело ребенка нашли в гараже рядом с домом. Оказалось, что он погиб еще в декабре. Главной подозреваемой в деле стала опекунша Далера — 34-летняя Вероника Наумова, которую задержали 28 июня по подозрению в убийстве. По версии женщины, мальчик утонул в ванне, она испугалась и спрятала труп в гараже. Суд арестовал ее на 29 суток, сейчас идет расследование дела о смерти мальчика.