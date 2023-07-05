Не сообщили в полицию: врачи не связали кровоподтеки у Далера с возможным насилием в семье

Прокуратура обнаружила признаки халатности в работе медперсонала, который осматривал 6-летнего Далера из Екатеринбурга и видел у него следы от ожогов и кровоподтеки, но не сообщил об этом в полицию, сообщает 5 июля портал Е1.RU. Источник издания сообщил, что материалы прокурорской проверки переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении дела.



По словам инсайдера, за пару месяцев до смерти мальчика осматривали врачи, и заметили на нем синяки и ожоги, но почему-то не сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники говорят о шрамах на голове, но подозреваемая опекунша Вероника Наумова объясняла это тем, что мальчик сам себе навредил. Усугубляет ситуацию и то, что в больнице потеряли медицинскую карту, уточняет источник.

