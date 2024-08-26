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    Дрон перехвачен при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод у Ярославля

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    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале рассказал некоторые подробности о сегодняшней атаке на регион.

    Утром 26 августа беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, его перехватили и уничтожили на подлете к Ярославлю.

    «На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы», — отмечает Евраев.

    Напомним, по данным Минобороны, ночью атаки дронов отражали в семи регионах: в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях, утром к ним добавился ещё один — Ярославская область. А после стало известно и об атаке на Волгоградскую область.

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