Дрон перехвачен при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод у Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале рассказал некоторые подробности о сегодняшней атаке на регион.
Утром 26 августа беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, его перехватили и уничтожили на подлете к Ярославлю.
«На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы», — отмечает Евраев.
Напомним, по данным Минобороны, ночью атаки дронов отражали в семи регионах: в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях, утром к ним добавился ещё один — Ярославская область. А после стало известно и об атаке на Волгоградскую область.