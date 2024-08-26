Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

зап.

 763мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Проходные баллы в 2024 году
Реакции на арест Дурова
Курорты на новых территориях
Чему научит семьеведение
Дуров задержан
Северокорейский лагерь
Санкции и компании из СПб
Блокираторы на парковке
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Из-за атаки БПЛА в аэропорту Саратова введены ограничения

Из-за атаки БПЛА в аэропорту Саратова введены ограничения

2 806
Написать комментарий

В международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с атакой беспилотников 26 августа введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Задержан как минимум один рейс — FV-6490 авиакомпании «Россия» на вылет в Москву.

Напомним, по данным Минобороны, за ночь над Саратовской областью сбито девять БПЛА. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека, в самом тяжёлом состоянии — женщина, врачи пытаются её спасти. В городе Энгельсе также повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Атака БПЛА Атака беспилотников Саратов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Новости компании
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Новости компании
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
ТОП 5
Новости компании
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38
Многоуровневый паркинг введен в эксплуатацию в голландском квартале «Янила»
22 августа, 12:00
«Он покорил и время и пространство…»: выставка Русского музея вдохновила кондитеров компании «Теремок»
21 августа, 16:26
БСПБ автоматически выпустит корпоративную карту при открытии счета компаниям малого и среднего бизнеса
21 августа, 13:32
Группа «Эталон» выступит партнером международного турнира «КОНКУР ПО-РУССКИ»
21 августа, 12:31
Началась продажа квартир во втором корпусе ЖК «Кинопарк»
21 августа, 12:10
«Образцовый квартал 14» готов более чем на 60%
20 августа, 18:00