Из-за атаки БПЛА в аэропорту Саратова введены ограничения

В международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с атакой беспилотников 26 августа введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, по данным Минобороны, за ночь над Саратовской областью сбито девять БПЛА. В самом Саратове повреждён дом, ранены четыре человека, в самом тяжёлом состоянии — женщина, врачи пытаются её спасти. В городе Энгельсе также повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших.