«Россия гордится его защитниками и жителями»: Беглов поздравил Донецк со 155-летием основания

Беглов называет Донецк «городом шахтеров и металлургов», который «проявил невиданную твердость в защите чести, правды и свободы родной земли. Россия гордится его защитниками и жителями». По его словам, жители Донецка «защищают наше Отечество» и самоотверженно трудятся не только во имя родного города, но и во имя всей России «в условиях военной агрессии и беспрецедентного давления».

«Санкт‑Петербург — сердцем с Донецком, с Донбассом <...> Мы вместе одержим победу над теми, кто бомбит Донбасс и пытается сломить нашу Родину», — говорится в пресс-релизе.



Также Беглов напомнил, что ранее Санкт-Петербург и Мариуполь подписали соглашение об установлении побратимства.