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    «Россия гордится его защитниками и жителями»: Беглов поздравил Донецк со 155-летием основания

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    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 августа поздравил Донецк со 155-летием основания. Заявление градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

    Беглов называет Донецк «городом шахтеров и металлургов», который «проявил невиданную твердость в защите чести, правды и свободы родной земли. Россия гордится его защитниками и жителями». По его словам, жители Донецка «защищают наше Отечество» и самоотверженно трудятся не только во имя родного города, но и во имя всей России «в условиях военной агрессии и беспрецедентного давления».

    «Санкт‑Петербург — сердцем с Донецком, с Донбассом <...> Мы вместе одержим победу над теми, кто бомбит Донбасс и пытается сломить нашу Родину», — говорится в пресс-релизе.

    Также Беглов напомнил, что ранее Санкт-Петербург и Мариуполь подписали соглашение об установлении побратимства.

    Это подразумевало и помощь Петербурга в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Осенью в Смольном не стали называть сумму, которую Петербург планировал потратить на Мариуполь в 2023 году.

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