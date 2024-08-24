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    Звонили «из Кремля». Николай Басков рассказал, как его чуть не развели на 10 млн рублей

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    Народный артист России Николай Басков едва не стал жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной. Артист говорит — звонили якобы из высоких кабинетов и просили помочь Курску. Историей он поделился с журналистами 24 августа.

    Starhit.ru

    По его словам, все произошло неделю назад, но у злоумышленников ничего не получилось, ведь у певца — «чуйка». «Мне позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. И дали телефон. Я перезваниваю, а там голос, похожий на Козака: "Николай, мы тут с Мантуровым Денисом Валентиновичем в Курске. Мы знаем, что вы помогаете, мы вам сейчас пришлем счет". И присылают счет Райффайзен банка, куда нужно перечислить 9,8 млн рублей для помощи. И попросили обязательно указать, что это медицинские услуги», - рассказывает Басков (цитата по Starhit).

    Далее артист «связался с людьми» и выяснил, что замглавы администрации президента Козак «вообще на месте». Видимо, имеется в виду, что он не в Курске. «Все знают, я помогаю, не отказываю, поддерживаю, но вот так разводить на уровне, как будто тебе государственные люди звонят… Артисты, они же как дети», - закончил свою историю Басков.

    Напомним, 13 августа Лариса Долина в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников. Их действия она назвала «изощренными и спланированными». По словам певицы, она потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов» в Хамовниках.

    Позже московские полицейские задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая могла быть причастна к хищению денег и квартиры Долиной.

    Народная артистка подала иск в суд, чтобы вернуть квартиру. В иске певица указала, что при заключении сделки была под влиянием третьих лиц и находилась в заблуждении.

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