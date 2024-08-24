Звонили «из Кремля». Николай Басков рассказал, как его чуть не развели на 10 млн рублей

Народный артист России Николай Басков едва не стал жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной. Артист говорит — звонили якобы из высоких кабинетов и просили помочь Курску. Историей он поделился с журналистами 24 августа.



Starhit.ru

По его словам, все произошло неделю назад, но у злоумышленников ничего не получилось, ведь у певца — «чуйка». «Мне позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. И дали телефон. Я перезваниваю, а там голос, похожий на Козака: "Николай, мы тут с Мантуровым Денисом Валентиновичем в Курске. Мы знаем, что вы помогаете, мы вам сейчас пришлем счет". И присылают счет Райффайзен банка, куда нужно перечислить 9,8 млн рублей для помощи. И попросили обязательно указать, что это медицинские услуги», - рассказывает Басков (цитата по Starhit).

Далее артист «связался с людьми» и выяснил, что замглавы администрации президента Козак «вообще на месте». Видимо, имеется в виду, что он не в Курске. «Все знают, я помогаю, не отказываю, поддерживаю, но вот так разводить на уровне, как будто тебе государственные люди звонят… Артисты, они же как дети», - закончил свою историю Басков.

Напомним, 13 августа Лариса Долина в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников. Их действия она назвала «изощренными и спланированными». По словам певицы, она потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов» в Хамовниках.

