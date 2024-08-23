    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.29eur101.62

    Глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявил, что атакованный ВСУ паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину

    1166
    10 комментариев

    Атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в порту «Кавказ» железнодорожный паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину. Такие сведения 23 августа приводит в своем телеграм-канале глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

    «Железнодорожный паром «Конро-трейдер», получивший повреждения в акватории порта «Кавказ», затонул наполовину.
    В результате удара ВСУ в порту повылетали стекла. Тушение возгорания продолжалось около 3,5 часа, площадь возгорания составила 500 квадратных метров», — сообщил Цуркин.

    Он также отметил, что работа Керченской паромной переправы и порта «Кавказ» возобновится после окончания проверки состояния инфраструктуры порта и устранения последствий удара по парому.

    Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту «Кавказ». Движение по Крымскому мосту перекрывали. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд. Примерно в 18:40 оперштаб Кубани проинформировал, что атакованный паром затонул. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

    Из 17 человек, спасенных с парома в порту «Кавказ» после атаки ВСУ, четверо находятся в больнице Керчи, остальные получают помощь амбулаторно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПаромПорт КавказАтака ВСУКонро-трейдерАнатолий Цуркин
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close