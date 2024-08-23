Глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма заявил, что атакованный ВСУ паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину

«Железнодорожный паром «Конро-трейдер», получивший повреждения в акватории порта «Кавказ», затонул наполовину. В результате удара ВСУ в порту повылетали стекла. Тушение возгорания продолжалось около 3,5 часа, площадь возгорания составила 500 квадратных метров», — сообщил Цуркин.

Атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в порту «Кавказ» железнодорожный паром «Конро-трейдер» затонул лишь наполовину. Такие сведения 23 августа приводит в своем телеграм-канале глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Он также отметил, что работа Керченской паромной переправы и порта «Кавказ» возобновится после окончания проверки состояния инфраструктуры порта и устранения последствий удара по парому.

Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту «Кавказ». Движение по Крымскому мосту перекрывали. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд. Примерно в 18:40 оперштаб Кубани проинформировал, что атакованный паром затонул. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

