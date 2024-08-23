«Проводятся операции». Председатель регионального комздрава рассказал о состоянии пострадавших в ИК-19

Четыре сотрудника УФСИН находятся в больнице после захвата заложников в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области. Двое из них — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом 23 августа сообщает председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.
«В настоящее время проходят оперативные вмешательства, проводятся операции в районной больнице», — уточнил глава комздрава.
По словам Себелева, на помощь местным врачам прибыли три хирургические бригады, три бригады скорой помощи, а также вертолет для эвакуации пострадавших в областной центр. На данный момент лекарств и компонентов крови хватает.
Как ранее писала «Фонтанка», нападение на сотрудников ФСИН произошло днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. По неподтверждённой информации, устроившие бунт заключенные просят 2 миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну. По словам волгоградского губернатора, четверо сотрудников колонии ранены, их госпитализировали. Подробнее о том, что известно к этому часу, — в материале «Фонтанки».