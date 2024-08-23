«Проводятся операции». Председатель регионального комздрава рассказал о состоянии пострадавших в ИК-19

Четыре сотрудника УФСИН находятся в больнице после захвата заложников в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области. Двое из них — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом 23 августа сообщает председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.



«В настоящее время проходят оперативные вмешательства, проводятся операции в районной больнице», — уточнил глава комздрава.

По словам Себелева, на помощь местным врачам прибыли три хирургические бригады, три бригады скорой помощи, а также вертолет для эвакуации пострадавших в областной центр. На данный момент лекарств и компонентов крови хватает.