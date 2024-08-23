    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.29eur101.62
    СРОЧНО

    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    «Проводятся операции». Председатель регионального комздрава рассказал о состоянии пострадавших в ИК-19

    1085
    4 комментария

    Четыре сотрудника УФСИН находятся в больнице после захвата заложников в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области. Двое из них — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом 23 августа сообщает председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

    «В настоящее время проходят оперативные вмешательства, проводятся операции в районной больнице», — уточнил глава комздрава.

    По словам Себелева, на помощь местным врачам прибыли три хирургические бригады, три бригады скорой помощи, а также вертолет для эвакуации пострадавших в областной центр. На данный момент лекарств и компонентов крови хватает.

    Как ранее писала «Фонтанка», нападение на сотрудников ФСИН произошло днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. По неподтверждённой информации, устроившие бунт заключенные просят 2 миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну. По словам волгоградского губернатора, четверо сотрудников колонии ранены, их госпитализировали. Подробнее о том, что известно к этому часу, — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close