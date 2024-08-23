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    Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал. С 26 августа между Петербургом и Ленобластью появится новый маршрут электрички

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    Новый маршрут электричек между Петербургом и Ленобластью заработает в понедельник, 26 августа. Пригородные поезда будут ходить с Ладожского вокзала в Капитолово и обратно, сообщает 23 августа в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

    Маршрут будет проходить через Девяткино. Время от этой станции до Ладожского вокзала составит около 20 минут. Полное время в пути от Капитолово до Петербурга – 30 минут.

    «Уверен, новый маршрут будет востребован среди пассажиров, поскольку станет альтернативным способом добраться до необходимого пункта назначения и позволит сэкономить время в поездках», – заявил вице-губернатор.

    С подробным расписанием электричек можно ознакомиться в карточках, который опубликовал Поляков.

    Ранее «Фонтанка» делилась списком других транспортных проектов, которые приблизят к петербуржцам пригород. А также рассказывала о новых тактовых маршрутах между Петербургом и областью.

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