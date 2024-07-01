Путь на отдых: собрали новые маршруты, которые облегчат путь на отдых

Лето в Петербурге — пора пиковых нагрузок на транспорт. Миллионы туристов приезжают посмотреть на белые ночи. Сами же петербуржцы активно устремляются на дачи или на природу, то есть за город, а также в аэропорт — чтобы отправиться в отпуск. Так или иначе, без общественного транспорта не обойтись. Собрали вместе главные транспортные новости за последний год, чтобы помочь вам проще добраться из точки А в точку Б.



Едем за город Пригороды Петербурга — популярное место для загородных поездок. Традиционно железнодорожный транспорт пользуется большим спросом: в пробках не стоит, ходит по расписанию. Поэтому в будние дни очень многие жители пригородов используют электрички, чтобы добраться на работу и домой. Для них, а также для примкнувшим к ним отдыхающих запущено тактовое движение: электрички курсируют в часы пик каждые 15 минут в течение определенного времени, чтобы увезти всех желающих — утром в Петербург, а вечером из Петербурга.

Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться





Сейчас в городе четыре тактовых маршрута:

Санкт-Петербург — Ораниенбаум;

Санкт-Петербург — Красное Село;

Санкт-Петербург — Павловск;

Санкт-Петербург — Мельничный Ручей.

Последний маршрут запустили в конце мая 2024 года. Он стал первым, вышедшим за пределы города в Ленобласть, поэтому на первом рейсе символично прокатились губернаторы обоих регионов. В перспективе — запуск такта на Сестрорецк.



Фото: Виктор Казарин Поделиться Поделиться





«Мы запускаем тактовое движение на наиболее популярных направлениях, чтобы удовлетворить спрос жителей отдаленных районов на быстрый и комфортный способ добираться из дома на работу или учебу, обратно и просто по делам. Всеволожский район находится на границе с Петербургом, — комментирует председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. — Тактовое движение обеспечит более комфортные условия для их поездок».



Запуск тактового движения повышает спрос на электрички. Об этом, например, говорит тот факт, что за год (с мая 2023 по май 2024 года) тактовым маршрутом до Ораниенбаума воспользовались около 12 млн человек, а рост пассажиропотока за первые 5 месяцев этого года составил 17,5%.



Летим из города Аэропорт «Пулково» — главные воздушные ворота Северной столицы — находится не так уж далеко, но добраться туда надо вовремя, чтобы не опоздать на рейс. Рассчитать время в пути по городу проще всего для метро: оно не зависит от ситуации на земле. А дальше есть два варианта. Точнее, вариант один: доехать на экспресс-маршруте от станции метро до аэропорта. А вот станций метро, от которых курсируют экспрессы, две: «Московская» на «синей» ветке и «Проспект Ветеранов» — на «красной». Маршруты, соответственно, №39Э и №82Э. Впрочем, узнать их легко и без номеров — они брендированы по разработанному «Пулково» дизайну. Работает линия с 6 утра до 1:40 ночи, автобусы прибывают на конечные станции каждые 15 минут, едут по выделенной полосе на Пулковском шоссе, что помогает избежать пробок. У работы в режиме экспресса есть еще один плюс: на нем можно доехать только до аэропорта, поэтому народу меньше и ехать свободнее.

Как рассказали в Комитете по транспорту, на этих линиях используется новый подвижной состав — двухсекционные низкопольные автобусы особо большого класса. В них есть стеллажи для багажа и принтер для печати посадочных талонов, в салоне — Wi-Fi и экран, на котором транслируется онлайн-табло аэропорта, а также информация о правилах досмотра и т.п.



Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Журналисты «Фонтанки» уже успели в рамках эксперимента доехать до «Пулково» разными видами транспорта — в том числе и экспрессом. Кто выиграл — читайте в нашем материале.

Естественно, туристы, прибывающие в город на Неве, также могут воспользоваться экспрессом. Узнать информацию о времени прибытия можно на экранах внутри здания, а приобрести билет — в киоске на перроне аэровокзала.

Между двух столиц В новом формате теперь можно путешествовать между Москвой и Петербургом: с 1 июня начала работать программа «Аэрофлот-Шаттл», которая позволяет гибко планировать время для перелета. Купив билет по этой программе, можно переносить вылет на другое время в пределах 12 часов до или после обозначенного в маршрутной квитанции. Сделать это можно по телефону контактного центра или непосредственно в аэропорту. Главное — не позже чем за 40 минут до вылета и без багажа. Рейсы между Шереметьево и Пулково вылетают сейчас с интервалом от 15 минут, во Внуково — от 30 минут. Всего в расписании в день — более 70 рейсов между столицами.

Фото: Венера Галеева Поделиться Поделиться





Среди первых пассажиров, полетевших в Москву и обратно по новой системе, была и журналист «Фонтанки.ру» Венера Галеева, которая за один день поменяла время вылета в общей сложности семь раз. Подробнее — в материале.

Новый водный транспорт Сокращать расстояние помогают не только новые дороги и развязки, но и новый транспорт, в том числе водный. Он помогает петербуржцам и гостям города открывать для себя отдаленные, но интересные районы с меньшей тратой времени и сил на дорогу. Так, с 2023 года между Петербургом и Кронштадтом курсируют скоростные пассажирские катамараны проекта «Котлин», изготовленные на Средне-Невском судостроительном заводе. Сейчас их уже 4, а всего до 2025 года будут построены 10 пассажирских катамаранов: 6 скоростных будут доставлять пассажиров из центра города в Кронштадт и обратно, а на 4 экскурсионно-прогулочных (проект «Соммерс») можно будет совершать водные прогулки вокруг преображающихся фортов. Достроить все должны до 2025 года.



«Для нас спуск судов отечественного производства — значимое событие. Они построены в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и госпрограммы по обновлению пассажирского флота, запущенной по поручению президента России Владимира Путина, — отметил Валентин Енокаев. — «Бастион» — первый из 4-х прогулочных катамаранов, который обеспечит связь между реставрируемыми фортами, «Форт Тотлебен» — четвертый из шести катамаранов, которые обеспечивают водное сообщение между Петербургом и Кронштадтом».

Фото: Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Дорога до Кронштадта от Дворцовой набережной по воде на новом катамаране занимает около часа, ехать на машине — значительно дольше.



Кстати, здесь тоже не обошлось без «Фонтанки» — именно на нашем сайте читатели выбрали, как будут называться катамараны, и теперь по Неве и Финскому заливу курсируют «Форт Тотлебен», «Форт Петр Первый», «Форт Александр Первый» и «Форт Кроншлот».

