Читатели «Фонтанки» выбрали имена для катамаранов до «Острова фортов»

Завершилось голосование за названия для новых скоростных катамаранов, которые с 2023 года начнут возить пассажиров на линии Петербург — «Остров фортов». «Фонтанка» подвела его итоги.



Наши читатели большинством голосов решили, что катамаранам лучше всего подойдут имена легендарных кронштадтских оборонительных сооружений — Форт «Кроншлот», Форт «Петр Первый», Форт «Александр Первый», Форт «Тотлебен», Форт «Обручев», Форт «Шанц». На втором месте по числу голосов оказался вариант наименования судов в честь великих мореплавателей, чьи кругосветные экспедиции стартовали в Кронштадте, на третьем — в честь деятелей науки и искусства, которые жили и работали на Котлине.

