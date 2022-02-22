Читатели «Фонтанки» выбрали имена для катамаранов до «Острова фортов»

Завершилось голосование за названия для новых скоростных катамаранов, которые с 2023 года начнут возить пассажиров на линии Петербург — «Остров фортов». «Фонтанка» подвела его итоги.
Наши читатели большинством голосов решили, что катамаранам лучше всего подойдут имена легендарных кронштадтских оборонительных сооружений — Форт «Кроншлот», Форт «Петр Первый», Форт «Александр Первый», Форт «Тотлебен», Форт «Обручев», Форт «Шанц». На втором месте по числу голосов оказался вариант наименования судов в честь великих мореплавателей, чьи кругосветные экспедиции стартовали в Кронштадте, на третьем — в честь деятелей науки и искусства, которые жили и работали на Котлине.
Напомним, что еще в прошлом году возобновилось регулярное сообщение с Кронштадтом по воде. От причала «Сенатская пристань» до «Острова фортов» и «Зимней пристани» пассажиров доставляли модернизированные «метеоры». Несмотря на все ограничения, за лето-21 маршрутом воспользовалось 23 тыс. человек. После выхода на линию новых скоростных катамаранов прогнозируется увеличение пассажиропотока до 200 тыс. человек к 2025 году.