МЧС: в порту «Кавказ» после атаки ВСУ на паром с топливом продолжаются поиски одного члена экипажа

Судьба одного человека остается неизвестной после атаки ВСУ в порту «Кавказ». Об этом 22 августа сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

«В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — уточнили в министерстве.



Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ», удалось спасти. Четыре спасенных члена команды оказались за бортом.



Вечером 22 августа ВСУ атаковали в порту «Кавказ» железнодорожный паром с топливными цистернами. Происшествию был присвоен ранг пожара № 3. С огнем боролись больше 100 спасателей. Атакованный паром затонул. Детали произошедшего читайте в материале «Фонтанки».

