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Происшествия МЧС: в порту «Кавказ» после атаки ВСУ на паром с топливом продолжаются поиски одного члена экипажа

МЧС: в порту «Кавказ» после атаки ВСУ на паром с топливом продолжаются поиски одного члена экипажа

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1 комментарий

Судьба одного человека остается неизвестной после атаки ВСУ в порту «Кавказ». Об этом 22 августа сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

«В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ», удалось спасти. Четыре спасенных члена команды оказались за бортом.

Вечером 22 августа ВСУ атаковали в порту «Кавказ» железнодорожный паром с топливными цистернами. Происшествию был присвоен ранг пожара № 3. С огнем боролись больше 100 спасателей. Атакованный паром затонул. Детали произошедшего читайте в материале «Фонтанки».

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Порт Кавказ Паром Поисково-спасательная операция Член экипажа Атака ВСУ
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Комментарии
1
triton1977
22 августа 2024, 23:48
Понятно, что сейчас главное спасти экипаж, но все же - чем могут быть чреваты "засоряющие" акваторию запасы топлива, что были на пароме?
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