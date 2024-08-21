Для Линейного парка на Васильевском закупят почти 750 новых деревьев за 17 миллионов рублей

Администрация Василеостровского района ищет поставщиков новых деревьев для будущего Линейного парка, на общую сумму в 17 миллионов рублей. Заявки на два аукциона поданы, началась работа комиссий — но 21 августа определение поставщиков было временно приостановлено из-за жалоб в ФАС. Ранее «Фонтанка» писала о том, как погибали без должного ухода прежние посадки в Линейном парке.



Проект Линейного парка включает в себя зеленые участки вдоль ЗСД и реки Смоленки от Наличной улицы. Это сквер Александра Володина, безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Благоустройство финансируется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Начальная (максимальная) цена тендера на поставку хвойных в Линейный парк составляет 9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет предоставить 517 деревьев: в основном это ели высотой от 150 до 175 см. (486), а также румилийские сосны и лиственницы среднего размера. Гарантия на них должна составлять не менее 12 месяцев. Их необходимо будет привезти на разные участки, которые относятся к проекту парка.



Начальная цена аукциона на поставку лиственных — 8 миллионов рублей. На эти деньги администрация хочет закупить 226 деревьев, среди которых берёзы, груши, ивы, ирга, рябины, яблони, каштаны, клены и липы. Количественно больше всего закупают ив (70 штук, высотой 175–200 см.) и лип (63, высотой 250–300 см).



Срок исполнения контрактов — 31 декабря 2024 года.



Жалобы на оба тендера подала молодая московская компания ООО «Мега». Она зарегистрирована весной 2024 года, занимается неспециализированной оптовой торговлей. Предприниматели указывают на то, что чиновники словно завуалировали предстоящий объем работ.



«Приложением к контракту предусмотрено, что поставщик обязуется произвести комплекс мероприятий, связанных с рассадкой поставляемого товара, на территорию предусмотренную пунктом 2.1 настоящего Контракта. Мероприятия, связанные с рассадкой товара поставщик осуществляет собственными техническими средствами и за свой счет (на безвозмездной основе). При этом, ни в наименовании объекта закупки, ни в техническом задании не предусмотрены мероприятия по рассадке поставляемого товара (деревьев) в рамках его поставки. <…> Полагаем, что в данном случае при заключении контракта имеет место скрытие проведения работ внутри осуществляемой поставки, с последующим возложением дополнительных обязательств на Поставщика», — сказано в одной из жалоб, их содержание аналогично.



Первый этап благоустройства Линейного парка провели в 2023 году, именно после него жители обратили внимание на беспорядок и высыхающие растения. В этом году, в срок до начала сентября, по контракту на 464,5 миллиона рублей ООО «РСИ» должна была закончить организацию фонтана, обеспечить освещение парка, уложить плитку, установить навесы, арт-объекты и новые скамейки в виде луны, камней, амфитеатра, трибуны, посадить больше 570 елей и сосен, больше 1400 лиственных деревьев, 42,8 тысячи кустарников, злаки и тысячи многолетних цветов.



В 2023 году «Фонтанка» подробно рассказывала о концепции Линейного парка. А в мае 2024-го корреспонденты разбирались в причинах проблем с благоустройством Муринского парка: там администрация Калининского района была вынуждена расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, вернуть часть денег в «Формирование комфортной городской среды», и зеленая зона словно зависла в «межвременьи».

