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    В четверг в Петербурге ожидается потенциально опасная погода. Объявлен «желтый» уровень

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    В Санкт-Петербурге авансом объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ливнями и грозами: по данным Росгидрометцентра, 22 августа с 09 часов до 21 часа на территории Северной столицы местами ожидаются ливни.


    С 12 часов до 21 часа в четверг «желтое» предупреждение будет действовать в связи с грозой.

    «Желтый» уровень подразумевает потенциально опасную погоду.

    Правительство города обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность следует соблюдать и пешеходам.

    Ранее ГУ МЧС по Петербургу также предупредило о прогнозируемом ухудшении погодных условий.

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