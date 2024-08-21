В четверг в Петербурге ожидается потенциально опасная погода. Объявлен «желтый» уровень

В Санкт-Петербурге авансом объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ливнями и грозами: по данным Росгидрометцентра,
С 12 часов до 21 часа в четверг «желтое» предупреждение будет действовать в связи с грозой.
«Желтый» уровень подразумевает потенциально опасную погоду.
Правительство города обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность следует соблюдать и пешеходам.
Ранее ГУ МЧС по Петербургу также предупредило о прогнозируемом ухудшении погодных условий.