Очнулся от медикаментозного сна. Что с пожарными из Пролетарска, доставленными в Петербург

О состоянии шестерых пожарных, доставленных в Петербург из Пролетарска, сообщает 21 августа 161.RU. Они находятся в клинике экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.



Самый «тяжёлый» пациент (которого выносили на носилках из районной больницы Пролетарска для транспортировки в Петербург) находился в реанимации в медикаментозном сне, но вечером 20 августа пришел в себя, рассказал источник издания в медицинских кругах. Ещё один мужчина с глубокими ранами на спине находится в ожоговой реанимации, прогнозов врачи не дают. Состояние остальных четверых спасателей лучше.

