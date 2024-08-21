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    Очнулся от медикаментозного сна. Что с пожарными из Пролетарска, доставленными в Петербург

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    Фото: 161.RU
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    О состоянии шестерых пожарных, доставленных в Петербург из Пролетарска, сообщает 21 августа 161.RU. Они находятся в клинике экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.

    Самый «тяжёлый» пациент (которого выносили на носилках из районной больницы Пролетарска для транспортировки в Петербург) находился в реанимации в медикаментозном сне, но вечером 20 августа пришел в себя, рассказал источник издания в медицинских кругах. Ещё один мужчина с глубокими ранами на спине находится в ожоговой реанимации, прогнозов врачи не дают. Состояние остальных четверых спасателей лучше.

    20 августа глава Пролетарского района Валерий Горнич в разговоре с журналистом портала говорил, что «в Пролетарске тяжелых нет», все «живы-здоровы».

    Напомним, нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область) тушат четвертые сутки, вчера огонь разросся до 10 тыс. кв. м. Дизельное топливо на промышленных складах загорелось после налета БПЛА 18 августа. Горнич рассказал, что это были беспилотники самолетного типа, «большие, мощные», и пожар начался в трех разных местах. По последним данным, пострадали 42 человека, все пожарные, госпитализированы 15.

    Фото: 161.RU

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