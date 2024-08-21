Очнулся от медикаментозного сна. Что с пожарными из Пролетарска, доставленными в Петербург

О состоянии шестерых пожарных, доставленных в Петербург из Пролетарска, сообщает
Самый «тяжёлый» пациент (которого выносили на носилках из районной больницы Пролетарска для транспортировки в Петербург) находился в реанимации в медикаментозном сне, но вечером
20 августа глава Пролетарского района Валерий Горнич в разговоре с журналистом портала говорил, что «в Пролетарске тяжелых нет», все «живы-здоровы».
Напомним, нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область) тушат четвертые сутки, вчера огонь разросся до 1