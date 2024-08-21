Один подросток погиб и трое пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Новороссийске. Основная версия — подрыв гранаты

Один подросток погиб и трое пострадали при взрыве в многоэтажном доме на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщают 20 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, взрыв произошел около 18 часов на 13-м этаже здания. По предварительной информации, один из несовершеннолетних совершил подрыв гранаты РГД.

В экстренных службах сообщили, что пострадавшие 2007, 2008 и 2014 года рождения. Погибшему подростку было 15 лет. В больницу Новороссийска были доставлены 16-летний мальчик с сотрясением мозга, 17-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным ранением ноги и контузией и 10-летняя девочка с черепно-мозговой травмой, осколочным ранением живота и рваными ранами ног.