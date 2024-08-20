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    Четыре населенных пункта в Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель

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    Четыре населенных пункта в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ. Об этом вечером 20 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По данным главы области, в результате налета беспилотников на село Тишанка Волоконовского района был ранен мужчина. С осколочным ранением правой руки он смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Волоконовскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его переправят в Валуйскую ЦРБ.

    В трех других селах, попавших под удар БПЛА, о пострадавших не сообщалось, но в посёлке Октябрьский был поврежден легковой автомобиль — выбиты стёкла и посечён кузов, а в селе Черемошное дрон повредил кровлю, фасад и окно в частном доме и осколками оказались посечены кровли и фасады двух надворных построек.


    В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор FPV-дрон атаковал социальный объект, добавил Гладков. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.

    Ранее сегодня четыре человека пострадали в результате атак на три населённых пункта Белгородского района. Министерство обороны сообщило о создании нескольких новых группировок войск — «Белгород», «Брянск» и «Курск».

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    Белгородская областьАтака беспилотникаБПЛАДрон-камикадзеFPV-дронВячеслав Гладков
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