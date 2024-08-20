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    В результате атак в Белгородском районе ранены четверо. Гладков показывает повреждённую BMW

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Четыре человека пострадали в результате атак на три населённых пункта Белгородского района 20 августа, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    Все четверо — мужчины. Трое были ранены в посёлке Октябрьский при атаках беспилотников. Ещё один — в ходе обстрела села Ясные Зори.

    Первые трое обратились в Октябрьскую ЦРБ с баротравмами и различными осколочными ранениями, затем их доставили в больницу № 2 Белгорода. Четвёртого мужчину попутный транспорт привёз в Яснозоренскую амбулаторию, оттуда его повезут в ту же белгородскую больницу.

    В Октябрьском повреждены два легковых автомобиля и социальный объект, в Ясных Зорях — административное здание. Трактор и легковой автомобиль повреждены дроном и в селе Зиборовка Шебекинского городского округа, на территории сельхозпредприятия.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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