В результате атак в Белгородском районе ранены четверо. Гладков показывает повреждённую BMW

Четыре человека пострадали в результате атак на три населённых пункта Белгородского района
Все четверо — мужчины. Трое были ранены в посёлке Октябрьский при атаках беспилотников. Ещё один — в ходе обстрела села Ясные Зори.
Первые трое обратились в Октябрьскую ЦРБ с баротравмами и различными осколочными ранениями, затем их доставили в больницу
В Октябрьском повреждены два легковых автомобиля и социальный объект, в Ясных Зорях — административное здание. Трактор и легковой автомобиль повреждены дроном и в селе Зиборовка Шебекинского городского округа, на территории сельхозпредприятия.