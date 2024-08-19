«Отдельное спасибо за Starlink». Кадыров ответил на пост Маска про «подаренный» Cybertruck

В понедельник, 19 августа, Илону Маску пришел ответ на пост о «подаренном» Рамзану Кадырову электромобиле Cybertruck. В своем Telegram-канале глава Чечни пожелал Маску «продолжать творить и достигать новых вершин», а также поблагодарил за Starlink.
«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новых вершин. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — написал Кадыров.
Такой ответ получил Маск на публикацию, в которой заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck. «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — написал ранее бизнесмен.
Кроме того, в своей публикации особое внимание глава Чечни уделил Starlink. Кадыров подтвердил, что российские бойцы используют американскую спутниковую связь в зоне СВО, и отметил ее высокую скорость.
«Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — добавил Кадыров.
К слову, в России официально запрещено использовать Starlink. Однако, по данным западных СМИ, в России купить терминалы можно через маркетплейсы, например, Ozon. Они работают через подписку, оформленную на жителей стран Европы, связь доступна в приграничных районах, в том числе и в новых регионах.
Вероятное использование Starlink российскими военными ранее комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные SpaceX, официально не поставляются в РФ.
В свою очередь, Starlink активно пользуются украинские военные. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Пентагон купил терминалы спутниковой связи и услуги связи у компании SpaceX для обеспечения Вооруженным силам Украины связи на поле боя.
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