«Отдельное спасибо за Starlink». Кадыров ответил на пост Маска про «подаренный» Cybertruck

В понедельник, 19 августа, Илону Маску пришел ответ на пост о «подаренном» Рамзану Кадырову электромобиле Cybertruck. В своем Telegram-канале глава Чечни пожелал Маску «продолжать творить и достигать новых вершин», а также поблагодарил за Starlink.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новых вершин. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — написал Кадыров.

Такой ответ получил Маск на публикацию, в которой заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck . «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — написал ранее бизнесмен.

Кроме того, в своей публикации особое внимание глава Чечни уделил Starlink. Кадыров подтвердил, что российские бойцы используют американскую спутниковую связь в зоне СВО, и отметил ее высокую скорость.

К слову, в России официально запрещено использовать Starlink. Однако, по данным западных СМИ, в России купить терминалы можно через маркетплейсы, например, Ozon. Они работают через подписку, оформленную на жителей стран Европы, связь доступна в приграничных районах, в том числе и в новых регионах.