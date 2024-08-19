Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Фонтанка SUP(от)Личный ПитерПремия Фонтанки«Пиратская гавань»Книги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-з.

 759мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94
Прогрессивный налог в СПб
Арбузы не дешевеют
Что не так с «Москвичом»
Ален Делон умер
Почему пиво подорожает
Белочка на федеральном уровне
Почему нет воды
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Отдельное спасибо за Starlink». Кадыров ответил на пост Маска про «подаренный» Cybertruck

«Отдельное спасибо за Starlink». Кадыров ответил на пост Маска про «подаренный» Cybertruck

4 648
7 комментариев

В понедельник, 19 августа, Илону Маску пришел ответ на пост о «подаренном» Рамзану Кадырову электромобиле Cybertruck. В своем Telegram-канале глава Чечни пожелал Маску «продолжать творить и достигать новых вершин», а также поблагодарил за Starlink.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новых вершин. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — написал Кадыров.

Такой ответ получил Маск на публикацию, в которой заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck. «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — написал ранее бизнесмен.

Кроме того, в своей публикации особое внимание глава Чечни уделил Starlink. Кадыров подтвердил, что российские бойцы используют американскую спутниковую связь в зоне СВО, и отметил ее высокую скорость.

«Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — добавил Кадыров.

К слову, в России официально запрещено использовать Starlink. Однако, по данным западных СМИ, в России купить терминалы можно через маркетплейсы, например, Ozon. Они работают через подписку, оформленную на жителей стран Европы, связь доступна в приграничных районах, в том числе и в новых регионах.

Вероятное использование Starlink российскими военными ранее комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные SpaceX, официально не поставляются в РФ.

В свою очередь, Starlink активно пользуются украинские военные. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Пентагон купил терминалы спутниковой связи и услуги связи у компании SpaceX для обеспечения Вооруженным силам Украины связи на поле боя.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Pravda178
19 августа 2024, 16:00
Что-то он много кукарекает.....
maximvf
19 августа 2024, 15:58
Это зря. У Starlink сеть знает, где находится терминал с точностью до метров. Не отключают, потому что линия фронта быстро изменяется, а белого списка украинских терминалов ещё нет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Заслуженный коллектив России выступит на родине Юрия Темирканова
19 августа, 11:00
Новости компании
На севере Санкт-Петербурга открылся фирменный шоу-рум нового формата от компании «Алютех»
16 августа, 18:00
Новости компании
Петербуржцы заинтересовались музыкальными фестивалями Калуги, Карелии и Ростова-на-Дону
16 августа, 15:45
ТОП 5
Новости компании
Заслуженный коллектив России выступит на родине Юрия Темирканова
19 августа, 11:00
На севере Санкт-Петербурга открылся фирменный шоу-рум нового формата от компании «Алютех»
16 августа, 18:00
Петербуржцы заинтересовались музыкальными фестивалями Калуги, Карелии и Ростова-на-Дону
16 августа, 15:45
Копить нельзя купить: эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек
16 августа, 14:18
В новых «Образцовых кварталах» установят «умные» лифты
15 августа, 18:00
Два жилых комплекса Setl Group признаны лучшими по итогам всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2024»
15 августа, 15:15
«Свежее завтра» о пользе свежего молока без добавок
15 августа, 14:38
Должников «Петербургтеплоэнерго» из Санкт-Петербурга посетили приставы
15 августа, 11:47
В «Галактике» рассказали о технологиях производства молочных продуктов
15 августа, 11:11
Группа «Эталон» успешно разместила ЦФА на 1 млрд рублей на платформе цифровых активов Сбера
14 августа, 17:36
«Алмаз — Антей» подписал контракт с Минобороны Республики Беларусь на форуме «Армия-2024»
14 августа, 17:22
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
14 августа, 16:56