Пентагон заплатит SpaceX за связь для украинских военных

Пентагон покупает терминалы спутниковой связи Starlink и услуги связи у компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Всё это для украинских военных, сообщает 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.
«Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода», — цитируют заявление Пентагона авторы статьи.
Спутниковая сеть Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Проект c 2018 года реализует компания SpaceX. Терминалы Starlink в том числе обеспечивают вооруженным силам Украины связь на поле боя.
В октябре 2022 года SpaceX попросила американское военное ведомство взять расходы на связь на себя. «Фонтанка» писала об этом. Тогда из отправленных в Пентагон документов выяснилось, что в боях на Украине уничтожается около 500 спутниковых станций в месяц. Прошлой осенью поставки оборудования на 2023 год в компании оценивали в 400 миллионов долларов.
«Мы не в состоянии в дальнейшем передавать станции в дар Украине» — таков был основной аргумент SpaceX.
«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему», — заявлял тогда Илон Маск.
В конце марта украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине.