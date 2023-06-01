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    Пентагон заплатит SpaceX за связь для украинских военных

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    7 комментариев

    Пентагон покупает терминалы спутниковой связи Starlink и услуги связи у компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Всё это для украинских военных, сообщает 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.

    «Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода», — цитируют заявление Пентагона авторы статьи.

    Спутниковая сеть Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Проект c 2018 года реализует компания SpaceX. Терминалы Starlink в том числе обеспечивают вооруженным силам Украины связь на поле боя.

    В октябре 2022 года SpaceX попросила американское военное ведомство взять расходы на связь на себя. «Фонтанка» писала об этом. Тогда из отправленных в Пентагон документов выяснилось, что в боях на Украине уничтожается около 500 спутниковых станций в месяц. Прошлой осенью поставки оборудования на 2023 год в компании оценивали в 400 миллионов долларов.

    «Мы не в состоянии в дальнейшем передавать станции в дар Украине» — таков был основной аргумент SpaceX.

    «SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему», — заявлял тогда Илон Маск.

    В конце марта украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине.

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    Илон МаскСтарлинкУкраинаПентагон
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    Комментарии 7

    LiChaBaTa01 Июн 2023 в 20:43
    Когда же собьют эти спутники наконец? Законная цель однозначно!
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 20:19
    Что, пора выносить спутники? Загадить низкие орбиты мусором лет на 10...
    +0−2
    Гость01 Июн 2023 в 20:18
    Это хорошо, когда во время боя можно с кем-то по телефону поговорить или даже фильм посмотреть.
    +0−0
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