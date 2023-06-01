Пентагон заплатит SpaceX за связь для украинских военных

Пентагон покупает терминалы спутниковой связи Starlink и услуги связи у компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Всё это для украинских военных, сообщает 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.



«Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода», — цитируют заявление Пентагона авторы статьи.



Спутниковая сеть Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Проект c 2018 года реализует компания SpaceX. Терминалы Starlink в том числе обеспечивают вооруженным силам Украины связь на поле боя.

