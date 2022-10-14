CNN: SpaceX попросила Пентагон оплачивать работу сети спутников Starlink на Украине

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, может прекратить финансирование спутниковой сети Starlink на Украине. Она обеспечивает связь между украинскими военными на поле боя. Об этом 14 октября сообщает CNN.





SpaceX попросила американское военное ведомство взять расходы на себя. В компании оценили поставки до конца года комплектов оборудования для спутников в 124 млн долларов, а в 2023 году — около 400 млн долларов.