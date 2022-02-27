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Илон Маск активировал спутниковый интернет Starlink на Украине

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Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что активировал на Украине спутниковую широкополосную связь Starlink и отправляет больше терминалов в страну.

«Сервис Starlink теперь активен в Украине. В пути больше терминалов», — написал Маск в Twitter 27 февраля.

Основатель SpaceX таким образом ответил на твит официального представителя правительства Украины, который попросил Маска предоставить стране станции Starlink.

Накануне Илон Маск ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его посыл про «санкции Альцгеймера» и на вопрос, кто будет спасать МКС от неуправляемого схода с орбиты после введения ограничений в отношении российской космической отрасли.

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Комментарии (1)

07A
Шойгу деактивировал спутниковую широкополосную связь Starlink на территории Украины!
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