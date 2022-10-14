«Это неразумно». Илон Маск подтвердил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу спутниковой сети Starlink на Украине. Об этом он написал в одной из соцсетей, передает 14 октября ТАСС.





«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему», — написал Маск.

Также бизнесмен отметил, что компания не может направить еще несколько тысяч терминалов Starlink, которые «используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами».