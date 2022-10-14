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    «Это неразумно». Илон Маск подтвердил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

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    Предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу спутниковой сети Starlink на Украине. Об этом он написал в одной из соцсетей, передает 14 октября ТАСС.


    «SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему», — написал Маск.

    Также бизнесмен отметил, что компания не может направить еще несколько тысяч терминалов Starlink, которые «используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами».

    «Это неразумно», — добавил Илон Маск.

    Накануне стало известно, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, попросила Пентагон оплачивать работу сети спутников Starlink на Украине.

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