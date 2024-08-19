«А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» Алаудинов объяснил, почему срочники должны воевать

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает, что срочники должны воевать в Курской области, где сейчас идут бои с ВСУ. Как заявил он в своем Telegram-канале в понедельник, 19 августа, призывники могут заключить контракт с Минобороны РФ и получать за службу большие выплаты, как «нормальные другие мужчины», если вопрос в зарплате. В своем видеообращении Алаудинов решил прокомментировать «всхлипы и всплески» о том, что срочники не должны служить в зоне боевых действий. Генерал-майор задается вопросом, зачем нужны призывники, которые не защищают Отчество даже тогда, «когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории».

«У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — спрашивает у родителей срочников Алаудинов.



Также генерал обращает внимание на то, что срочники являются полноценными служащими и такими же защитниками Родины, как и контрактники. «Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. <...> Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства <...> и потом пойти домой», — отметил Алаудинов.

По его мнению, сегодня в России должны стоять строем все — «от мала до велика». «Не умрёт никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрёшь, защищая своё Отечество, свою веру в Бога, ты попадёшь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего», — добавил генерал.

Отметим, что в марте 2024 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что призванных на срочную службу в ВС РФ в рамках весеннего призыва не будут направлять в зону СВО. Что, впрочем, не гарантирует призывникам пребывания далеко от обстрелов и штурмовых групп ВСУ. Приграничные Белгородская, Брянская, Курская области не считаются зоной СВО, а значит, там призывники служить могут.

