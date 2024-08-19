Петербург снова накроет туман

Вторую неделю в Северную столицу время от времени заглядывает туман. Он опускается на город ночью и рано утром. Предстоящие сутки не станут исключением. Об этом 19 августа сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов.



По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 августа в Петербурге ночью и утром местами ожидается туман, сообщили в телеграм-канале управления.

На прошлой неделе, 15 августа, Петербург также оказался под властью тумана. Несколько рейсов в Пулково ушли на запасные аэродромы из-за снижения видимости.

О том, какая погода ждет местных жителей и туристов в Санкт-Петербурге, 19 августа рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Его прогноз можно прочитать здесь.