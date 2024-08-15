Из-за тумана в Пулково рейсы уходят на запасные аэродромы

Задержки рейсов в Пулково утром 15 августа связаны с погодными условиями. Значительных задержек на вылет нет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани.
«Санкт-Петербург окутал туман. Аэропорт Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7:15», — пояснили в компании «Воздушные ворота Северной столицы».
читатель «Фонтанки»
Аэропорт продолжает обслуживать воздушные суда и пассажиров. По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены два рейса.
Судя по сервису «Флайтрадар», семь самолётов продолжают нарезать круги, среди них рейсы из Самарканда, Екатеринбурга, Москвы, Сургута, Оша.
Приземлиться так и не смог рейс из Омска
Синоптики предупреждали, что сегодня ночью и утром возможен туман. «Фонтанка» показывала красивые кадры читателей, в том числе прямо с борта самолета в Пулково.