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    Из-за тумана в Пулково рейсы уходят на запасные аэродромы

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    Фото: читательница «Фонтанки» Александра
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    Задержки рейсов в Пулково утром 15 августа связаны с погодными условиями. Значительных задержек на вылет нет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани.

    «Санкт-Петербург окутал туман. Аэропорт Пулково работает в условиях ограниченной видимости с 7:15», — пояснили в компании «Воздушные ворота Северной столицы».

    читатель «Фонтанки»

    Аэропорт продолжает обслуживать воздушные суда и пассажиров. По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены два рейса.

    Судя по сервису «Флайтрадар», семь самолётов продолжают нарезать круги, среди них рейсы из Самарканда, Екатеринбурга, Москвы, Сургута, Оша.

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    Приземлиться так и не смог рейс из Омска № 6472. По данным сервиса, по расписанию он должен был совершить посадку в 7:30 в Пулково, но покружил над Петербургом и ушёл в Москву.

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    Синоптики предупреждали, что сегодня ночью и утром возможен туман. «Фонтанка» показывала красивые кадры читателей, в том числе прямо с борта самолета в Пулково.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра

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