В Петербурге туман. В Пулково задерживаются самолеты

«Фонтанка.ру»
В Петербурге утром 15 августа, как и прогнозировали синоптики, местами сильный туман. Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями и видео.
«В Пулково задержка вылетов из-за тумана. Рейс в Сочи, который должен был вылететь в 7:50, «Аэрофлота», все еще стоит на полосе, набитый пассажирами. Вокруг туман», — сообщает читательница Александра.
Судя по онлайн-табло Пулково, начиная с 7:15 задерживаются семь самолетов на прибытие.
По состоянию на 8:25, над аэропортом Пулково в небе круги нарезают порядка десяти самолетов. В то же время другие воздушные суда спокойно вылетают согласно расписанию.
UPD: В одной из авиакомпаний «Фонтанке» подтвердили, что полетам мешают метеоусловия.