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    В Петербурге туман. В Пулково задерживаются самолеты

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    2 комментария

    «Фонтанка.ру»

    В Петербурге утром 15 августа, как и прогнозировали синоптики, местами сильный туман. Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями и видео.

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    «В Пулково задержка вылетов из-за тумана. Рейс в Сочи, который должен был вылететь в 7:50, «Аэрофлота», все еще стоит на полосе, набитый пассажирами. Вокруг туман», — сообщает читательница Александра.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра
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    Судя по онлайн-табло Пулково, начиная с 7:15 задерживаются семь самолетов на прибытие.

    Фото: сайт Пулково
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    По состоянию на 8:25, над аэропортом Пулково в небе круги нарезают порядка десяти самолетов. В то же время другие воздушные суда спокойно вылетают согласно расписанию.

    Фото: «Флайтрадар»
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    UPD: В одной из авиакомпаний «Фонтанке» подтвердили, что полетам мешают метеоусловия.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра
    Фото: сайт Пулково
    Фото: «Флайтрадар»

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