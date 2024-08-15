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    Готовьтесь. Петербург ночью накроет туман

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    Некоторые районы Северной столицы сегодняшней ночью может накрыть туман. Об этом 15 августа сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    «Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 августа в Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидается туман», — уточняет официальный telegram-канал министерства.

    Утром в четверг из-за тумана несколько рейсов в Пулково перенесли на запасные аэродромы. Аэропорт работал в условиях ограниченной видимости. Читатели «Фонтанки» делились своими кадрами, на которых видно, что город оказался под властью плотных облаков.

    Петербург утром в четверг также накрыли дожди. 15 августа в городе выпало 114 мм осадков, что составляет 131 % от климатической нормы августа. Такими данным поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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