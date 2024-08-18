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    Умер голос Гомера Симпсона и Альфреда из «Бэтмена» Борис Быстров

    2005
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    На 80-м году жизни скончался российский актер дубляжа Борис Быстров, который озвучивал Гомера из «Симпсонов», дворецкого Альфреда из «Бэтмена». Об этом 18 августа сообщил телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» со ссылкой на супругу актера, Ирину Савину.

    Борис Быстров более 30 лет работал актером дубляжа и получил звание народного артиста России. Он озвучивал мужских персонажей в «Симпсонах» и «Футураме», мастера Угвэй в «Кунг-фу Панде», гнома Балина в «Хоббите», профессора Брэнда в «Интерстелларе», Спока в «Стартреке», профессора Грюма в «Гарри Поттере», Магнето в «Людях Икс», Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Сопрано».

    Голос Быстрова звучит в «Парке юрского периода», «Людях в черном», «Списке Шиндлера», «Вавилоне» и других известных фильмах и сериалах, всего почти в 480 картинах. Также актер озвучивал и персонажей видеоигр.

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