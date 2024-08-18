На 80-м году жизни скончался российский актер дубляжа Борис Быстров, который озвучивал Гомера из «Симпсонов», дворецкого Альфреда из «Бэтмена». Об этом
Борис Быстров более 30 лет работал актером дубляжа и получил звание народного артиста России. Он озвучивал мужских персонажей в «Симпсонах» и «Футураме», мастера Угвэй в «Кунг-фу Панде», гнома Балина в «Хоббите», профессора Брэнда в «Интерстелларе», Спока в «Стартреке», профессора Грюма в «Гарри Поттере», Магнето в «Людях Икс», Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Сопрано».
Голос Быстрова звучит в «Парке юрского периода», «Людях в черном», «Списке Шиндлера», «Вавилоне» и других известных фильмах и сериалах, всего почти
Умер голос Гомера Симпсона и Альфреда из «Бэтмена» Борис Быстров
На 80-м году жизни скончался российский актер дубляжа Борис Быстров, который озвучивал Гомера из «Симпсонов», дворецкого Альфреда из «Бэтмена». Об этом
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