В Хорватии с 2025 года возобновят обязательную службу в армии. Она будет длиться два месяца

В Хорватии военная служба снова станет обязательной с 1 января 2025 года . Она будет длиться в течение двух месяцев. Об этом в пятницу, 16 августа , сообщает The Associated Press.



Заместитель премьер-министра Хорватии и министр обороны Иван Анушич заявил, что в страну возвращают обязательную военную службу. Причиной стало обострение напряженности в Европе, вызванное специальной военной операцией России на территории Украины. Другой фактор заключается в гонке вооружений между странами и наращивании военной мощи на Балканах, где в 1990-х годах произошла Югославская война.



Как отмечает Иван Анушич, обязательная служба в армии начнет действовать с начала 2025 года и будет длиться всего два месяца. При этом министр обороны подчеркивает, что для солдат, унтер-офицеров и офицеров улучшили материальные условия за счет повышения зарплат и других выплат.



Отмечается, что модернизация и оснащение ВС Хорватии проходят в соответствии с планом и договоренностями с союзниками и руководством НАТО. Кроме того, министр подчеркнул, что сокращения затрат в этой области не предвидится.



Напомним, в 2008 году Хорватия временно приостановила обязательную военную службу, сделав ее добровольной.



В Associated Press добавляют, что некоторые европейские страны также рассматривают введение или уже вернули обязательную военную службу на фоне обострения напряженности в регионе. Так, в 2023 году сейм Латвии проголосовал за введение обязательной военной службы. А в этом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируют вновь ввести обязательную воинскую повинность.