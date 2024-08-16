    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.8eur98.32

    В Хорватии с 2025 года возобновят обязательную службу в армии. Она будет длиться два месяца

    706
    обсудить

    В Хорватии военная служба снова станет обязательной с 1 января 2025 года. Она будет длиться в течение двух месяцев. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает The Associated Press.

    Заместитель премьер-министра Хорватии и министр обороны Иван Анушич заявил, что в страну возвращают обязательную военную службу. Причиной стало обострение напряженности в Европе, вызванное специальной военной операцией России на территории Украины. Другой фактор заключается в гонке вооружений между странами и наращивании военной мощи на Балканах, где в 1990-х годах произошла Югославская война.

    Как отмечает Иван Анушич, обязательная служба в армии начнет действовать с начала 2025 года и будет длиться всего два месяца. При этом министр обороны подчеркивает, что для солдат, унтер-офицеров и офицеров улучшили материальные условия за счет повышения зарплат и других выплат.

    Отмечается, что модернизация и оснащение ВС Хорватии проходят в соответствии с планом и договоренностями с союзниками и руководством НАТО. Кроме того, министр подчеркнул, что сокращения затрат в этой области не предвидится.

    Напомним, в 2008 году Хорватия временно приостановила обязательную военную службу, сделав ее добровольной.

    В Associated Press добавляют, что некоторые европейские страны также рассматривают введение или уже вернули обязательную военную службу на фоне обострения напряженности в регионе. Так, в 2023 году сейм Латвии проголосовал за введение обязательной военной службы. А в этом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируют вновь ввести обязательную воинскую повинность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХорватияОбязательная военная службаИван Анушич
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close