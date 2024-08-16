В Хорватии военная служба снова станет обязательной с
Заместитель премьер-министра Хорватии и министр обороны Иван Анушич заявил, что в страну возвращают обязательную военную службу. Причиной стало обострение напряженности в Европе, вызванное специальной военной операцией России на территории Украины. Другой фактор заключается в гонке вооружений между странами и наращивании военной мощи на Балканах, где в
Как отмечает Иван Анушич, обязательная служба в армии начнет действовать с начала
Отмечается, что модернизация и оснащение ВС Хорватии проходят в соответствии с планом и договоренностями с союзниками и руководством НАТО. Кроме того, министр подчеркнул, что сокращения затрат в этой области не предвидится.
Напомним, в 2008 году Хорватия временно приостановила обязательную военную службу, сделав ее добровольной.
В Associated Press добавляют, что некоторые европейские страны также рассматривают введение или уже вернули обязательную военную службу на фоне обострения напряженности в регионе. Так, в
В Хорватии с 2025 года возобновят обязательную службу в армии. Она будет длиться два месяца
В Хорватии военная служба снова станет обязательной с
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