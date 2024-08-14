У Беглова появился новый советник — бывший вице-губернатор из Воронежской области

У губернатора Петербурга появился новый советник. Это Виталий Шабалатов, год назад уволившийся из правительства Воронежской области, где работал почти 8 лет экономическим и строительным вице-губернатором.



Шабалатов подтвердил «Фонтанке», что является советником губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако, по его словам, круг его обязанностей пока не определен.