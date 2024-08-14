    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.66eur100.56

    У Беглова появился новый советник — бывший вице-губернатор из Воронежской области

    3644
    12 комментариев

    У губернатора Петербурга появился новый советник. Это Виталий Шабалатов, год назад уволившийся из правительства Воронежской области, где работал почти 8 лет экономическим и строительным вице-губернатором.

    Шабалатов подтвердил «Фонтанке», что является советником губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако, по его словам, круг его обязанностей пока не определен.

    Шабалатов последний год работал в Москве — в федеральной службе судебных приставов. Воронежские медиа писали о нем, как о креатуре бывшего губернатора Алексея Гордеева. Его помощником он был с 2010-го по 2013 год. Сейчас Гордеев — вице-спикер Госдумы. А в 2017–2018 годах был полпредом Центрального федерального округа, сразу после Беглова.

    В прошлые годы новые советники губернатора в Петербурге нередко переходили затем на работу в правительство города. В последнее время в Смольном прошло несколько перестановок: в частности, сменилось руководство комитета имущественных отношений и КГИОП, а также правительство покинул вице-губернатор Валерий Пикалев.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close