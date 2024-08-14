У Беглова появился новый советник — бывший вице-губернатор из Воронежской области

У губернатора Петербурга появился новый советник. Это Виталий Шабалатов, год назад уволившийся из правительства Воронежской области, где работал почти
Шабалатов подтвердил «Фонтанке», что является советником губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако, по его словам, круг его обязанностей пока не определен.
Шабалатов последний год работал в Москве — в федеральной службе судебных приставов. Воронежские медиа писали о нем, как о креатуре бывшего губернатора Алексея Гордеева. Его помощником он был
В прошлые годы новые советники губернатора в Петербурге нередко переходили затем на работу в правительство города. В последнее время в Смольном прошло несколько перестановок: в частности, сменилось руководство комитета имущественных отношений и КГИОП, а также правительство покинул вице-губернатор Валерий Пикалев.