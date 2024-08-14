Дайте семя русской учительнице!

В момент этого размышления где-то за столом следак чешет затылок: что вменить 45-летней училке. Она же преследовала своего бывшего и немного юного школяра, умоляя пожертвовать сперму для ее будущего дитя. Вот она — современная «Каренина»! Во сюжет!

Насильственные действия сексуального характера? Не натягивается сова на глобус. Развратные действия — что-то всё равно не туда. Но мне тоже хочется. В смысле поговорить не о процессуальных загадках со звездочкой, а о простом — о трагической доле простой русской учительницы, зажатой между наковальней должностной нравственности и молотом общества. Оно — общество — буквально вопит: «Рожай!»



В тот момент, когда девушка решает стать педагогом, она возводит себе стену на пути к материнству. Смотрите сами. Обычный факультет педвуза — это буквально бабий батальон. Дай бог, наскребется с потока с десяток парней — уже счастье. Да и не на всяком курсе учатся Захары Прилепины, способные похвастаться столь манкой для будущих учительниц маскулинностью. В основном там тихие, скромные, ничем не примечательные. Мальчики.



Идем далее — школа. Тут может быть совсем всё грустно. Ну кто годится в мужья? Карикатурный пьющий трудовик? Физрук? Все-таки взрослеющей женщине нужен кто-то более питательный, чтобы от голода в черный год не умереть. Табуретки и пресс — это прекрасно, но в Сочи на них не уедешь.



Знакомства для добросовестного педагога — это что-то на грани фантастики. Уроки, факультативы, проверка тетрадей, подготовка к следующему дню. Всё это выматывает и способствует выгоранию. Какие уж тут свидания. А попробуй-ка выложить в соцсеть или приложение для знакомств фото в купальнике, чтобы приманить самца, — сегодня вызовут не на педсовет, а потащат в Следственный комитет и пустят по миру.

Кстати, учительский секс, на минуточку, не с учениками тоже не приветствуется. По крайней мере, публично говорить о том, что он был, точно нельзя. Были прецеденты.



Сдается мне, путь героини сегодняшней хроники был примерно таким.

В итоге она к 45 годам осталась с больной мамой, коей очень хочется успеть покачать на руках внука. Учительница и сама бы рада родить, но никак у нее не получится заскочить в вагон проносящегося мимо поезда. Это и стало причиной помешательства.

Хотя, конечно, просить у 17-летнего школьника сперму — это перебор. Вроде бы ничего контрреволюционного, но, как сказал бы сам паренек, какой-то кринж.



А тут еще государство со своей пропагандой деторождения подлило масла в огонь. И Павел Дуров со своим примером семяраспространения по всему земному шарику. Подобное давление запросто может привести к срыву резьбы. Многие посоветовали бы этой женщине прибегнуть к базе потенциальных доноров. Но, видимо, эта лотерея не для нее. Вдруг не тот фенотип выпадет. Вот и пошла она на рискованный шаг и начала действовать подобно героине нашумевшего сериала «Олененок». Явилась в семью выбранного «отца» и раскрылась как на исповеди в письме. «Отец» этому порыву был не рад. Его родители тоже. Вот и пошли в полицию. Тоже решение спорное, но современное: сегодня родителям без Александра Бастрыкина — никуда.



Чем завершится эта история, предположить можно. Педсовет-увольнение, перспектива уголовного дела туманна, если, конечно, всевидящее око ЦК СК не изобретет в нем состава. Чем бы дело ни кончилось, лишь бы не «Карениной».

