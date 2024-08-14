Сроки давности не помогли петербуржцу избежать наказания за изнасилование и убийство студентки. Его выдали запах и свидетели

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о жестоком убийстве девушки в центре города. Фигурант молчал о нём более 20 лет, а свидетели меняли показания.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 14 августа, 49-летнего Алексея Данилова признали виновным в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, и назначили 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу матери погибшей. Данилов должен выплатить ей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Тело 18-летней первокурсницы колледжа было найдено в Фонарном переулке 16 марта 2002 года. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого весной прошлого года.
По версии следствия, мартовской ночью 2002-го Данилов вместе со своей знакомой собирался на танцы, но по дороге случилась ссора, и нетрезвый спутник избил студентку, душил её до потери сознания, а потом надругался. Девушка умерла на месте происшествия.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что раскрыть дело в 2023 году удалось благодаря показаниям свидетелей, рассказавших о случившемся. В Следкоме уточняют, что материалы были подняты из архива в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Все улики изучили заново, провели новые экспертизы. «В том числе ольфакторную, результаты которой позволили установить наличие запаховых следов фигуранта на вещах потерпевшей, а также дополнительно допрошены свидетели, которые ранее давали ложные показания о наличии алиби у фигуранта», — рассказали в ведомстве.
Дело поступило в Октябрьский райсуд в сентябре прошлого года и было прекращено в связи с истечением сроков давности. Одним из оснований для этого стало то, что, как настаивала защита, фигурант от следствия не скрывался. Данилов, который после задержания на манекене показывал, как наносил удары, изменил свою позицию и утверждал, что оговорил себя под давлением. При этом против прекращения дела по нереабилитирующему основанию, которое не снимает с него обвинения, не возражал.
В отличие от гособвинения прокуратура в апелляционном представлении настаивала, что не были исследованы и оценены все представленные доказательства. О новом рассмотрении дела просила также мать погибшей.
В ноябре горсуд отменил решение первой инстанции. Дело рассмотрели заново иным составом суда.