Сроки давности не помогли петербуржцу избежать наказания за изнасилование и убийство студентки. Его выдали запах и свидетели

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о жестоком убийстве девушки в центре города. Фигурант молчал о нём более 20 лет, а свидетели меняли показания.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 14 августа, 49-летнего Алексея Данилова признали виновным в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, и назначили 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу матери погибшей. Данилов должен выплатить ей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тело 18-летней первокурсницы колледжа было найдено в Фонарном переулке 16 марта 2002 года. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого весной прошлого года.



По версии следствия, мартовской ночью 2002-го Данилов вместе со своей знакомой собирался на танцы, но по дороге случилась ссора, и нетрезвый спутник избил студентку, душил её до потери сознания, а потом надругался. Девушка умерла на месте происшествия.



В прокуратуре Петербурга сообщили, что раскрыть дело в 2023 году удалось благодаря показаниям свидетелей, рассказавших о случившемся. В Следкоме уточняют, что материалы были подняты из архива в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Все улики изучили заново, провели новые экспертизы. «В том числе ольфакторную, результаты которой позволили установить наличие запаховых следов фигуранта на вещах потерпевшей, а также дополнительно допрошены свидетели, которые ранее давали ложные показания о наличии алиби у фигуранта», — рассказали в ведомстве.

