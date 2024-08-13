Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка»

Центральный банк России аннулировал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банка». Об этом во вторник, 13 августа, говорится в сообщении регулятора.
Известно, что лицензия ООО «Америкэн Экспресс Банк» была аннулирована после того, как сама организация подала соответствующее ходатайство в Центробанк. Это произошло в связи с решением единственного участника о добровольной ликвидации банка.
«Америкэн Экспресс Банк» был оператором платежной системы Amеrican Express. Как отмечается в сообщении ЦБ, ООО «Америкэн Экспресс Банк» занимала 300-е место в российской банковской системе по величине активов.
В марте 2022 года американская American Express объявила о приостановке сотрудничества с российскими партнёрами. Через несколько дней компания заявила, что выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей. 22 мая этого года президент России Владимир Путин разрешил «Америкэн Экспресс Банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.