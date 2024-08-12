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    В Петербурге вынесли приговор обвиняемым в нападении «за русский мир»

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    Выборгский районный суд Петербурга отправил в колонию молодых хулиганов, назвавшихся скинхедами и нападавших на прохожих. Оба получили сроки с учётом прошлых прегрешений, но большую часть назначенного уже отсидели.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 12 августа, Рустама Саидрахмонова и Ивана Кичигина признали виновными в двух эпизодах хулиганства с применением оружия, а также в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью организованной группой.

    Они получили по три года в колонии общего режима, но с учётом прошлых приговоров наказание было увеличено. Саидрахмонова в конце 2022 года судили за хищение денег с помощью украденного телефона и его сбыт. Кичигин оказался на скамье подсудимых ещё будучи несовершеннолетним.

    Итогом для него стали 3 года и 10 месяцев. Наказание для Саидрахмонова увеличили на месяц. Оба находятся под стражей почти полтора года, день в СИЗО им будет засчитан за полтора дня в колонии.

    В следственный изолятор молодые люди, знакомые друг с другом меньше месяца, угодили после нападений мартовским вечером 2023 года. Первым струю из баллончика в лицо от Саидрахмонова и удар электрошокером от Кичигина в шею получил мужчина на улице Смолячкова. Меньше чем через десять минут с хулиганами, назвавшимися скинхедами, не разминулся 17-летний во дворах на Большом Сампсониевском проспекте. Он рассказал, что дуэт подошёл к нему с вопросом: «Ты за русский мир?» Ответ, судя по всему, не слишком интересовал.

    После струи из баллончика и удара электрошокером юноша попытался отбиться и сорвал с головы одного балаклаву, но Саидрахмонов выстрелил из ракетницы. Дальше был град ударов, напоследок, согласно материалам, Кичигин пнул в грудь упавшего на колени противника.

    Нападавших задержали через несколько дней. Большую роль сыграло указание на магазин оружия, где два похожих человека купили газовые пистолеты, — его оставили в комментарии под статьей «Фонтанки». Одному на тот момент было 22 года, другому 18 лет. Саидрахмонов начал каяться сразу и продолжил в суде. Кичигин вёл себя своеобразно и заявлял, что общается с богами.

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