В Петербурге вынесли приговор обвиняемым в нападении «за русский мир»

Выборгский районный суд Петербурга отправил в колонию молодых хулиганов, назвавшихся скинхедами и нападавших на прохожих. Оба получили сроки с учётом прошлых прегрешений, но большую часть назначенного уже отсидели.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 12 августа, Рустама Саидрахмонова и Ивана Кичигина признали виновными в двух эпизодах хулиганства с применением оружия, а также в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью организованной группой.



Они получили по три года в колонии общего режима, но с учётом прошлых приговоров наказание было увеличено. Саидрахмонова в конце 2022 года судили за хищение денег с помощью украденного телефона и его сбыт. Кичигин оказался на скамье подсудимых ещё будучи несовершеннолетним.

