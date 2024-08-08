Очевидцы: на «Красном треугольнике» обрушение

Очевидцы утром 8 августа рассказывают об обрушении конструкций на бывшей территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале в Петербурге.

«На территории «Красного треугольника» упал переход», — сообщает «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».



Источник: читатель «Фонтанки»

UPD: Читатель Леонид рассказал «Фонтанке», что это был старый провисший переход между зданиями, около корпуса 260. Про него давно говорили, что он может упасть, и так и случилось. Под переходом находится вход в бизнес-центр. Предположительно, ЧП произошло ночью, и никто не пострадал.

Из 80 корпусов и 545 тыс. кв. м площадей бывшего завода в аварийном состоянии находится почти треть. «Фонтанка» рассказывала, как гордость петербургской краснокирпичной архитектуры стала опасным для жизни местом. В июне там пострадала девочка: под ней провалился пол. Комплекс признан региональным памятником, но работы по его восстановлению так и не начались. КГИОП не смог через суд заставить собственников «Красного треугольника» провести противоаварийные и ремонтные работы.

