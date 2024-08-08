После взрыва газа и обрушения дом в Нижнем Тагиле решено снести

Власти Нижнего Тагила признали аварийным дом, где произошел взрыв газа, и решили его снести. Об этом, как передает
Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, по данным следствия, из-за скопления газовоздушной смеси вследствие ненадлежащего технического обслуживания оборудования. Погибли
Медики рассказали E1.RU, что не сразу осознали масштаб трагедии. В первые же минуты на место ЧП приехали бригады скорой помощи. Изначально на смене находились
Врачи отмечают поддержку волонтеров: они снабжали медиков всем необходимым, вплоть до дождевиков, сапог и сухих носков. Девушки с Уралвагонзавода обеспечили горячим питанием всех спасателей и пострадавших.
По одной из версий, очаг взрыва находился в квартире на втором этаже, где в это время были дети.