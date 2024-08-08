После взрыва газа и обрушения дом в Нижнем Тагиле решено снести

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Власти Нижнего Тагила признали аварийным дом, где произошел взрыв газа, и решили его снести. Об этом, как передает 8 августа E1.RU, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Поделиться Поделиться





Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, по данным следствия, из-за скопления газовоздушной смеси вследствие ненадлежащего технического обслуживания оборудования. Погибли 10 человек , половина из них — дети. Пострадали 26 человек . Поисково-спасательная операция продолжалась до 3 августа , вытащить из-под завалов живыми удалось 15 человек . Были задержаны трое сотрудников газовой службы: мастер и двое слесарей. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Медики рассказали E1.RU, что не сразу осознали масштаб трагедии. В первые же минуты на место ЧП приехали бригады скорой помощи. Изначально на смене находились 23 медика и 17 водителей , но, как только появилось сообщение о взрыве газа, с выходного вышли еще 12 медиков и два водителя. «Колыхнуло меня, когда начали приносить погибших, особенно детей, это было морально тяжело», — говорит анестезиолог-реаниматолог Ольга Асхатова. Спасатели принесли к медикам одного из детей, который оказался в эпицентре взрыва, но он был уже мертв. Специалисты не сразу определили, что это ребенок: тело было сожжено. Это ударило по всем врачам и спасателям. После этого удалось спасти живого ребенка из той же квартиры, он находился под завалами почти десять часов.

Врачи отмечают поддержку волонтеров: они снабжали медиков всем необходимым, вплоть до дождевиков, сапог и сухих носков. Девушки с Уралвагонзавода обеспечили горячим питанием всех спасателей и пострадавших. По одной из версий, очаг взрыва находился в квартире на втором этаже, где в это время были дети.

