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    После взрыва газа и обрушения дом в Нижнем Тагиле решено снести

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    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Власти Нижнего Тагила признали аварийным дом, где произошел взрыв газа, и решили его снести. Об этом, как передает 8 августа E1.RU, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

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    Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, по данным следствия, из-за скопления газовоздушной смеси вследствие ненадлежащего технического обслуживания оборудования. Погибли 10 человек, половина из них — дети. Пострадали 26 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась до 3 августа, вытащить из-под завалов живыми удалось 15 человек. Были задержаны трое сотрудников газовой службы: мастер и двое слесарей. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Медики рассказали E1.RU, что не сразу осознали масштаб трагедии. В первые же минуты на место ЧП приехали бригады скорой помощи. Изначально на смене находились 23 медика и 17 водителей, но, как только появилось сообщение о взрыве газа, с выходного вышли еще 12 медиков и два водителя. «Колыхнуло меня, когда начали приносить погибших, особенно детей, это было морально тяжело», — говорит анестезиолог-реаниматолог Ольга Асхатова. Спасатели принесли к медикам одного из детей, который оказался в эпицентре взрыва, но он был уже мертв. Специалисты не сразу определили, что это ребенок: тело было сожжено. Это ударило по всем врачам и спасателям. После этого удалось спасти живого ребенка из той же квартиры, он находился под завалами почти десять часов.

    Врачи отмечают поддержку волонтеров: они снабжали медиков всем необходимым, вплоть до дождевиков, сапог и сухих носков. Девушки с Уралвагонзавода обеспечили горячим питанием всех спасателей и пострадавших.

    По одной из версий, очаг взрыва находился в квартире на втором этаже, где в это время были дети.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Взрыв газаВзрыв в Нижнем ТагилеНижний ТагилОбрушение дома
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