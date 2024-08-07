Ключевой свидетель по делу о хищениях с «Пушкинской картой» стала заместителем министра культуры

Постановлением правительства от 6 августа Надежду Преподобную, занимавшую пост статс-секретаря — замминистра культуры, освободили от должности. Теперь эти функции исполняет Жанна Алексеева, ранее работавшая замдиректора департамента региональной политики Министерства культуры. Соответствующие документы появились на сайте для официального опубликования правовых актов 7 августа.



Надежда Преподобная заняла упомянутую должность в сентябре 2022 года, сменив Ольгу Ярилову, которую через несколько месяцев после этого задержали по делу о хищениях с «Пушкинской картой». В конце апреля 2024 года Ярилова была приговорена к 7 годам колонии. Ключевым свидетелем в этом деле была Жанна Алексеева — как администратор проекта «Пушкинская карта».