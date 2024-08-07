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    Ключевой свидетель по делу о хищениях с «Пушкинской картой» стала заместителем министра культуры

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    Постановлением правительства от 6 августа Надежду Преподобную, занимавшую пост статс-секретаря — замминистра культуры, освободили от должности. Теперь эти функции исполняет Жанна Алексеева, ранее работавшая замдиректора департамента региональной политики Министерства культуры. Соответствующие документы появились на сайте для официального опубликования правовых актов 7 августа.

    Надежда Преподобная заняла упомянутую должность в сентябре 2022 года, сменив Ольгу Ярилову, которую через несколько месяцев после этого задержали по делу о хищениях с «Пушкинской картой». В конце апреля 2024 года Ярилова была приговорена к 7 годам колонии. Ключевым свидетелем в этом деле была Жанна Алексеева — как администратор проекта «Пушкинская карта».

    Комментируя ожидаемые перестановки, в начале августа СМИ сообщили, что Надежда Преподобная, возможно, перейдет в Департамент культуры Москвы.

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