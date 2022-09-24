Замминистра культуры Ольгу Ярилову сменила Надежда Преподобная

В пресс-службе минкульта 24 сентября сообщили о кадровых перестановках. Замминистра Ольга Ярилова покинула пост по собственному желанию, на ее место назначена Надежда Преподобная, ранее занимавшая должность директора Департамента управления делами и инвестиций министерства.
Ярилова работала в ведомстве с 2005 года на различных должностях, в ее обязанности входила координация и контроль деятельности Департамента региональной политики, образования и проектного управления, Департамента кинематографии и цифрового развития, Отдела государственной службы и противодействия коррупции, а также Российского фонда культуры.
Надежда Преподобная в 2007–2020 годах работала в правительстве Нижегородской области, в 2018–2020 годах занимала пост министра культуры региона. После этого перешла на работу в Росгосэкспертизу.
В 2021 году возглавила Департамент управления делами и инвестиций Минкультуры России, где обеспечивала делопроизводство и хозяйственную деятельность, имущественные отношения объектов недвижимости минкульта и его территориальных органов. Занималась координацией работы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.