В Сумской области объявлена обязательная эвакуация. Украина вывезет около 6 тысяч человек

В Сумской области на северо-востоке Украины объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх. Его слова приводит ТАСС 7 августа.
«Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания», — объявил Артюх. Эвакуировать могут порядка 6 тысяч человек, из них — 425 детей.
Как сообщали в Минобороны РФ, сегодня было нанесено поражение по резервам противника в населенных пунктах Сумской области.
За сутки боевых действий в приграничных районах Курской области потери ВСУ достигли 260 человек. Украинская армия потеряла до 50 единиц техники. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.
«Фонтанка» собрала, что известно о боях в Курской области к этому часу.