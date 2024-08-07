В Сумской области объявлена обязательная эвакуация. Украина вывезет около 6 тысяч человек

В Сумской области на северо-востоке Украины объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх. Его слова приводит ТАСС 7 августа.



«Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания», — объявил Артюх. Эвакуировать могут порядка 6 тысяч человек, из них — 425 детей.

Как сообщали в Минобороны РФ, сегодня было нанесено поражение по резервам противника в населенных пунктах Сумской области.