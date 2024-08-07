В США намерены получить объяснения от Киева по ситуации в Курской области

США планируют получить от Украины разъяснение по поводу атаки ВСУ на Курскую область. Об этом
«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал Кирби.
Кроме того, в Белом доме объяснили, что позиция США в части применения Украиной американского оружия не поменялась.
Напомним, что 6 августа начали поступать сообщения о боях и атаках беспилотников на территории Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в течение всей ночи сообщал о ракетной опасности. По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на область увеличилось до
Во время совещания с членами правительства