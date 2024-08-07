    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    В США намерены получить объяснения от Киева по ситуации в Курской области

    3173
    4 комментария

    США планируют получить от Украины разъяснение по поводу атаки ВСУ на Курскую область. Об этом 7 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

    «Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал Кирби.

    Кроме того, в Белом доме объяснили, что позиция США в части применения Украиной американского оружия не поменялась.

    Напомним, что 6 августа начали поступать сообщения о боях и атаках беспилотников на территории Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в течение всей ночи сообщал о ракетной опасности. По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на область увеличилось до 28 человек.

    Во время совещания с членами правительства 7 августа президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял «масштабную провокацию» и ведет неизбирательную стрельбу по приграничной территории Курской области. После этого президент провел заседание с главами силовых ведомств о событиях в области. В ходе второго совещания глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов доложил, что «продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено». Он заявил, что потери противника составили 315 человек. Среди них не менее ста убиты и около 215 ранены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close