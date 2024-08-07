В США намерены получить объяснения от Киева по ситуации в Курской области

США планируют получить от Украины разъяснение по поводу атаки ВСУ на Курскую область. Об этом 7 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал Кирби.

Кроме того, в Белом доме объяснили, что позиция США в части применения Украиной американского оружия не поменялась.